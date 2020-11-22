В Бокситогорском районе задержали водителя, который протащил на капоте инспектора ДПС

В Бокситогорском районе задержали водителя, который протащил на капоте инспектора ДПС
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В городе Пикалево у дома 5 по улице Металлургов полицейские для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-2106. За рулем находился 21-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, он совершил наезд на командира отделения ППСП ОМВД России по Бокситогорскому району и попытался скрыться. Полицейский упал на капот движущейся машины, но водитель продолжил движение. У дома 3 по ул. Металлургов водитель был задержан.

Инцидент произошел 21 ноября. При задержании пассажир этого автомобиля, ровесник водителя, ударил рукой по голове полицейского.

В машине находился еще один пассажир. Все трое доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге прокуратура Петроградского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он оскорбил представителя власти

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Бокситогорский район инспектор дпс происшествия


 

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