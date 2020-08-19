Петербуржец получил полгода исправительных работ за оскорбление инспектора ДПС

В Петербурге прокуратура Петроградского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он оскорбил представителя власти.

Об этом стало известно в среду, 19 августа. По данным следствия, пьяный мужчина, находясь на площади Льва Толстого, оскорбил сотрудника ДПС, находящегося на службе.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, грубой нецензурной бранью горожанин решил «наградить» сотрудника прилюдно.

В зале суда мужчина признал свою вину в содеянном и раскаялся. Его признали виновным и назначили полгода исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура восстановила права беременной петербурженки, обделенной работодателем в пособии.