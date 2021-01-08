Более 8 тысяч тонн гранатов ввезли в Петербург в 2020 году

За минувший год через Большой порт Санкт-Петербурга транзитом прошли более восьми с половиной тысяч тонн гранатов.

Фитосанитарный контроль гранатов проводили сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Больше всего плодов привезли морским транспортом из Перу — 6,3 тыс. тонн. Также крупные поставки совершали из Египта — около 1,3 тыс. тонн, Израиля — более 700 тонн. Гранат привозили и из Марокко, Индии, ЮАР, Чили.

Одна партия гранатов из Перу была заражена личинками средиземноморской плодовой мухи. Зараженных плодов насчитывалось почти 18 тонн, было проведено мероприятие по обеззараживанию.

Остальные партии плодов были допущены к дальнейшему следованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году система «Меркурий» помогла Россельхознадзору выявить 26 тысяч нарушений.