В 2020 году система «Меркурий» помогла Россельхознадзору выявить 26 тысяч нарушений

В 2020 году система &#171;Меркурий&#187; помогла Россельхознадзору выявить 26 тысяч нарушений
На территории, подконтрольной Управлению Россельхознадзора в «Меркурии» за сутки оформляется в среднем около 760 тысяч ветсертификатов, более 495 тысяч из них - в Петербурге. В системе работает около 39 тысяч хозяйствующих субъектов. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

По итогам 2020 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при помощи системы «Меркурий» выявили почти 26 тысяч случаев нарушения ветеринарного законодательства.

С помощью «Меркурия» специалисты определяют недобросовестных производителей, площадки-фантомы, а также могут отозвать небезопасную продукцию. За 2020 год было выявлено 70 предприятий-фантомов, которые пытаются оформить ветеринарные сертификаты и легализовать товар, не имея на это прав. Для сравнения, в 2019 году таких площадок обнаружили 11.

Кроме того, в 2020 году инспекторы ведомства зафиксировали более 25 750 нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на мясо и мясную продукцию, птицу, рыбу и рыбные продукты, яйца, молоко и молочные товары, корма и кормовые добавки. В «Меркурии» заблокировали свыше 400 учетных записей на срок от 7 до 180 дней за допущенные ошибки. Без возможности восстановления аннулировали около 70 ученых записей.

В общей сложности, в 2020 году нарушителям выписали штрафы на 275 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за год Россельхознадзор пропустил в Петербург и Ленобласть 25 тысяч тонн манго и авокадо.

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