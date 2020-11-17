С начала года Россельхознадзор пропустил в Петербурге более 25 тысяч тонн авокадо и манго

С начала года Россельхознадзор пропустил в Петербурге более 25 тысяч тонн авокадо и манго
Манго и авокадо являются источниками важных для здоровья витаминов. Фото: pixabay.com

С января 2020 года через пограничные пункты пропуска в Северную столицу ввезли свыше 25 тысяч тонн авокадо и манго.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль более 14 тысяч свежих плодов авокадо и 11 тысяч тонн манго. Крупнейшим поставщиком авокадо является Перу — оттуда прибыло почти 11 тысяч тонн продукта. Кроме того, экспортёрами выступили ЮАР, Колумбия, Израиль, Мексика, Чили и Кения.

Манго в Северную столицу, в основном, прибывает также из Перу (более 7 тысяч тонн) и Бразилии (свыше 3 тысяч тонн). Поставщиками экзотического фрукта являются ЮАР, Кот д’Ивуар, Коста-Рика и Доминиканская республика. Вся продукция успешно прошла проверку и допущена к дальнейшему следованию на территории России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Полюстровском рынке в ходе профилактического рейда выявили 400 кг запрещенных продуктов.

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