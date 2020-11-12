Россельхознадзор: после рейда на Полюстровском рынке уничтожено 400 кг «санкционки»

Россельхознадзор: после рейда на Полюстровском рынке уничтожено 400 кг &#171;санкционки&#187;
Всю изъятую продукцию уничтожили путем сжигания. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Псковской и Ленинградской областям

На Полюстровском рынке в Петербурге прошел профилактический рейд, организованный инспекторами Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Северо-Западного Таможенного Управления.

В результате проверки три торговых точки рынка уличили в продаже запрещенной к ввозу продукции животного происхождения. Было изъято около 400 килограммов сливочного масла, сыров, колбас и других мясных изделий, нелегально привезенных из-за заграницы.

Вся «запрещенка» была изготовлена в странах-членах Европейского союза. Согласно Указу Президента от 29 июля 2015 года №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», изъятые продукты были уничтожены путем сжигания в четверг, 12 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор не пропустил в Петербург более сотни соболиных шкур из Якутии из-за нарушений в сопроводительной документации.

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