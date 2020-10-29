Россельхознадзор вернул в Якутию сотни шкурок соболя, прибывших в Петербург

Россельхознадзор вернул в Якутию сотни шкурок соболя, прибывших в Петербург
Шкурка соболя. Фото: Россельхознадзор

В пограничном ветеринарном контрольном пункте в Пулково инспекторы Россельхознадзора оформили возврат в Якутию 819 соболиных шкурок.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, сотрудники ведомства приостановили движение груза невыделанных шкурок соболя, которые отправили на самолете из Якутска. Партию заказывала одна из меховых компаний Петербурга.

При проведении контроля инспекторы обнаружили на шкурках отсутствие бирок с клеймом и пломбой, которые содержан информацию, сопоставленную с данными, указанными в ветеринарно-сопроводительных документах на груз.

В связи с этим нарушением было решено вернуть соболиные шкурки в Якутск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил яйца, которые Ленобласть отправила ОАЭ. Всего было проверено 1,2 млн куриных яиц.

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