Россельхознадзор проверил яйца, которые Ленобласть отправила ОАЭ

Всего было проверено 1,2 млн куриных яиц. Фото: pixabay

Всего было проверено 1,2 млн куриных яиц. Фото: pixabay

Инспекторы Россельхознадзора осуществили ветеринарный контроль трех экспортных партий куриных яиц, произведенных птицефабрикой Ленинградской области.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, ветеринарный контроль куриных яиц прошел в минувшие выходные в Большом порту Санкт Петербурга.

Произведенные птицефабрикой Ленобласти куриные яйца отправлялись в адрес получателя в Объединенных Арабских Эмиратах. Всего было проверено 1,2 млн куриных яиц.

В ходе контроля должностные лица ведомства установили, что экспортные партии полностью соответствуют всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера.

После успешного прохождения всех процедур продукцию отправили морским транспортом в ОАЭ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прилетевшие в Пулково шмели прошли ветеринарный контроль.