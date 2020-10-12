Прилетевшие в Пулково шмели прошли ветеринарный контроль

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль шмелиных ульев, которые летели через Петербург в Ленобласть.

Об этом сообщили в управлении ведомства по Петербургу и Ленобласти. Специалисты проконтролировали ввоз шестнадцати шмелиных ульев, которые доставили в Пулково из Московской области. Их отправила компания, занимающаяся разведением животных и растений, а также производством продукции для ведения сельского хозяйства.

Шмелей заказало общество с ограниченной ответственностью из Всеволожского района Ленобласти, которое занимается пчеловодством и выращиванием овощей.

«В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, шмели были допущены к дальнейшему следованию», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково прошла ветеринарный контроль третья с начала года обезьяна-игрунка для Ленинградского зоопарка.