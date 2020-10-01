В Пулково прошла ветеринарный контроль третья с начала года обезьяна-игрунка для Ленинградского зоопарка

Малышка-игрунка весит всего около 250 граммов. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Малышка-игрунка весит всего около 250 граммов. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В четверг, 1 октября, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областям отчиталась об успешном прохождении ветеринарного контроля третьей в этом году обезьяны-игрунки.

Игрунка обыкновенная прилетела из Новосибирского зоопарка имени Шило и успешно отправилась в пункт назначения — Ленинградский зоопарк. Отметим, что эта обезьянка, совсем небольшая, весом около 250 граммов, обычно живет в лесах на северо-востоке Бразилии.

Летом этого года еще одна игрунка прибыла в зоопарк Санкт-Петербурга из аналогичного учреждения в Ростове-на-Дону, а вторая обезьянка, наоборот, покинула Ленинградскую область и отправилась к новому владельцу, жителю Омской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о многочисленных нарушениях содержания животных в петербургском дельфинарии, выявленных сотрудниками Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры.