Россельхознадзор обнаружил нарушения в петербургском дельфинарии: животных содержат в антисанитарии

По запросу инспекторов ведомства паспорта на содержащихся животных с указанием всей необходимой информации представлены не были. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

По запросу инспекторов ведомства паспорта на содержащихся животных с указанием всей необходимой информации представлены не были. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В августе текущего года сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения в ведении документации «Санкт-Петербургского дельфинария» и досконально проинспектировали его деятельность.

Первой забила тревогу природоохранная прокуратура города, ведомство привлекло к проверке дельфинария Россельхознадзор. Сотрудники последнего обнаружили в работе организации нарушения ветеринарного законодательства. Оказалось, что дельфинарий не гасит ветеринарные сопроводительные документы на корм животных, то есть, его поступление никак не подтверждается.

Дальнейший осмотр самого дельфинария также привел к неутешительным выводам. Корм хранился с нарушением температурного режима, помещения для содержания млекопитающих находились в неудовлетворительном состоянии, не было подтверждения регулярной дезинфекции, дезинсекции и дератизации площадей. Качество воды в вольерах и бассейнах также остается под вопросом. Кроме того, отсутствует план профилактики болезней питомцев дельфинария на текущий год. Организации выписано представление об устранении нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за два дня Россельхознадзор уничтожил почти 2,5 центнера санкционных продуктов.