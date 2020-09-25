Россельхознадзор за два дня изъял и уничтожил 232,5 килограмма «санкционки» в Петербурге

Вся указанная продукция была изъята и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фото: пресс-служба Упралвения Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Вся указанная продукция была изъята и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фото: пресс-служба Упралвения Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В течение двух дней сотрудники территориального Управления Россельхознадзора обнаружили в пяти торговых точках в Петербурга, а также на складе в Ленобласти свыше 200 кг запрещенной иностранной продукции.

Инспекция продолжалась 23 и 24 сентября. За первый день сотрудники Россельхознадзора при содействии петербургских таможенников выявили, в общей сложности, 103 килограмма молочной продукции (сыры и масло), а также более двух килограммов мяса и 500 граммов рыбы без соответствующих документов в лавках Красносельского и Невского районов города. Согласно этикеткам на товаре, продукцию доставили из Великобритании, Германии, Италии, Нидерланд, Польши, Финляндии, Франции и Дании.

Затем, 24 сентября, было найдено еще три торговых точки, в Центральном и Московском районах, которые реализовали санкционную продукцию. Изъято 114 килограммов сыра, 11,5 килограммов масла и около 1,5 килограмма мясной продукции из стран Евросоюза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор «развернул» прибывшие в Петербург семена чиа и киноа из-за ошибок в документации.