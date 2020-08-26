Россельхознадзор не пропустил в Петербург семена киноа и чиа из Перу

Сотрудники территориального управления Россельхознадора не пропустили 21 тонну семян киноа и чиа, прибывших в Большой порт из Перу.

Продовольственные товары не прошли карантинный фитосанитарный контроль. Проверка нашла нарушения в сопроводительной документации: фитосанитарный сертификат на поставляемую продукцию содержал изменения, не заверенные уполномоченным лицом Национальной организации по карантину и защите растений Перу, которое и выдало документ.

Груз, который должен был отправиться московской компании, торгующей сухофруктами, теперь проследует обратно в Перу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недавно в Петербург приплыл испорченный арахис в количестве 24,5 тонн. В ядрах ореха обнаружили несколько видов насекомых и паутину. Груз также был отправлен в начальную точку пути, в Нигерию.