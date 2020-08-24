Россельхознадзор вернул в Нигерию 24,5 тонны арахиса, прибывшего в порт Петербурга

Дальнейшее движение опасного груза было запрещено, вся партия возвращена получателю. Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Дальнейшее движение опасного груза было запрещено, вся партия возвращена получателю. Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В порт Северной столицы прибыло 24,5 тонны арахиса из Нигерии — при перевозке орехов было допущено множество нарушений, из-за чего груз пришлось развернуть обратно.

Сотрудники управления Россельхознадзора тщательно изучили арахис, который должен был отправиться столичному предприятию, специализирующемуся на торговле фруктами и овощами. Однако фитосанитарный контроль показал, что внутри груза большое количество поврежденных ядер арахиса, а также насекомых, паутины и буровой муки.

Кроме того, на ядрах присутствовал белый налет, которого не должно быть на свежих орехах. В числе вредителей, найденных в арахисе, булавоусый малый хрущак (Tribolium castaneum Hrbst.), суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis), личинки южной амбарной огнёвки (Plodia interpunetella Hbn.), сухофруктовой огнёвки (Cadra cautella Walk.) и чернотелки (Tenebrionidae). Груз пришлось вернуть получателю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Россельхознадзора проверили 37 тонн помело, прибывшего в Петербург.