Россельхознадзор вернул в Нигерию 24,5 тонны арахиса, прибывшего в порт Петербурга

Россельхознадзор вернул в Нигерию 24,5 тонны арахиса, прибывшего в порт Петербурга
Дальнейшее движение опасного груза было запрещено, вся партия возвращена получателю. Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В порт Северной столицы прибыло 24,5 тонны арахиса из Нигерии — при перевозке орехов было допущено множество нарушений, из-за чего груз пришлось развернуть обратно.

Сотрудники управления Россельхознадзора тщательно изучили арахис, который должен был отправиться столичному предприятию, специализирующемуся на торговле фруктами и овощами. Однако фитосанитарный контроль показал, что внутри груза большое количество поврежденных ядер арахиса, а также насекомых, паутины и буровой муки.

Кроме того, на ядрах присутствовал белый налет, которого не должно быть на свежих орехах. В числе вредителей, найденных в арахисе, булавоусый малый хрущак (Tribolium castaneum Hrbst.), суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis), личинки южной амбарной огнёвки (Plodia interpunetella Hbn.), сухофруктовой огнёвки (Cadra cautella Walk.) и чернотелки (Tenebrionidae). Груз пришлось вернуть получателю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Россельхознадзора проверили 37 тонн помело, прибывшего в Петербург.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арахис нигерия новости спб Россельхознадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Германии не отрицают возможного отравления Навального
Политехнический университет получил патент на малогабаритный электромобиль
Ленобласть готовится к выборам губернатора
Жители Ленобласти смогут сами выбрать участок для голосования
Инициативы Петербуржцев рассмотрят в рамках проекта «Твой бюджет»
Россельхознадзор вернул в Нигерию 24,5 тонны арахиса, прибывшего в порт ...
Жителя Петербурга подозревают в надругательстве над 11-летней школьницей
В Петербурге возобновляются концерты на крыше