В Петербурге сотрудники Россельхознадзора проверили 37 тонн помело

Две партии свежих фруктов прибыли из ЮАР в Большой порт Санкт-Петербурга.

Инспекторы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям осуществили карантинный фитосанитарный контроль на предмет возможных нарушений качества груза или его транспортировки. В ходе обследования было установлено, что с цитрусовыми все в порядке, поэтому им позволили далее проследовать на территорию Россию по своему дальнейшему маршруту. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Стала известна и статистика по пропуску грузов, в составе которых присутствовали данные фрукты. С 2020 года в Россию были привезены 12,5 тысяч тонн помело из Китая, 517,5 тонн из ЮАР и 56,5 тонн цитрусовых из Израиля. Все они прошли необходимый фитосанитарный контроль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 66 тонн манго, прибывшего в Петербург из Бразилии.