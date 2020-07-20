Россельхознадзор проверил 66 тонн манго, прибывшего в Петербург из Бразилии

В порту Санкт-Петербурга десятки тонн бразильского манго проверили сотрудники Управления Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Должностные лица Управления осуществили карантинный фитосанитарный контроль трех партий свежих манго, прибывших в Россию из Бразилии. Всего было проверено 66 тонн экзотического фрукта.

Партии прибыли в Петербург на морском теплоходе из бразильских городов Белен-ди-Сан-Франсиску и Порту-Алегри. Фрукты направлялись в адреса организаций в Северной столице и Москве.

«По результатам карантинного фитосанитарного контроля продукция была разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации в адреса грузополучателей», — заключили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Крыма в Петербург прилетели попугаи, их проверили специалисты Россельхознадзора.