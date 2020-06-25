Из Крыма в Петербург прилетели попугаи, их проверили специалисты Россельхознадзора

Из Крыма в Петербург прилетели попугаи, их проверили специалисты Россельхознадзора
Прибывшие в Петербург попугаи. Фото: Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Северную столицу 56 попугаев.

Как сообщили в пресс-службе управления ведомства по Петербургу и Ленобласти, специалисты провели ветеринарный контроль попугаев в грузовом терминале аэропорта Пулково.

Птицы прилетели в город на Неве на самолете из Крыма для дальнейшей продажи в петербургском зоомагазине. Среди прибывших птиц были волнистые, неразлучники, кореллы, какарики, розеллы и ожереловые попугаи.

Попугаи успешно прошли проверку: они прошли необходимые лабораторные исследования, имеют иммунизацию и обработаны против паразитов. После контроля птиц отправили в дальнейший путь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Китая в Петербург прибыло 44 тонны морского коктейля.

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