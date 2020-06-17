Из Китая в Петербург прибыло 44 тонны морского коктейля

Моллюски были доставлены из Китая. Фото: Управление Россельхознадзора

Моллюски были доставлены из Китая. Фото: Управление Россельхознадзора

Инспекторы Россельхознадзора проконтролировали ввоз двух крупных партий морского коктейля на территорию Петербурга.

Как сообщили в пресс-службу управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, в понедельник, 15 июня, в Большом порту Санкт-Петербург две партии морепродуктов прошли ветеринарный контроль.

В составе прибывших грузов морского коктейля были мидии, осьминоги, щупальца и полоски тихоокеанского кальмара.

Обе партии общей массой 44 тонны ввезли в Россию из китайской провинции Чжэнцзян. Моллюски доставили для дальнейшей реализации на территории РФ.

В ведомстве отметили, что специалисты не выявили нарушений, все морепродукты допустили к дальнейшему следованию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Россельхознадзора пропустили в Петербург и Москву более 88 тонн ягод и фруктов.