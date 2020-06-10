Сотрудники Россельхознадзора пропустили в Петербург и Москву более 88 тонн ягод и фруктов

На российско-латвийском участке Государственной границы России сотрудники Россельхознадзора проверили 88,9 тонн ягод и фруктов.

Так, в понедельник, 8 июня, в Псковской области специалисты проконтролирован ввоз 52,6 тонн клубники и 19,2 тонны черешни, а также 4,8 тонн авокадо и 12,3 тонны манго . Ягоды и экзотические фрукты прибыли из Серби, Бразилии и Республики Мали.

Как сообщили на сайте Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, груз следовал в Петербург и Москву.

В ходе проверки выяснилось, что вся продукция растительного происхождения ввезена на территорию РФ без нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Россельхознадзора пропустили в Россию более 30 тонн продукции.