Сотрудники Россельхознадзора пропустили в Россию более 30 тонн продукции

Сотрудники Россельхознадзора пропустили в Россию более 30 тонн продукции
Нарушений не выявлено. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Через пункты пропуска в Россию ввезли более 30 тыс. тонн продукции растительного и животного происхождения.

Так, в период с 30 по 31 мая специалисты в ходе проверки не выявили нарушений. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, за указанный период специалисты провели ветеринарный и фитосанитарный контроль овощей, фруктов, молочной и мясной продукции, рыбы, а также проверили кормовые добавки, крупы, чай, кофе и табачное сырье.

Вся указанная продукция была допущена к реализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что управлению Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям удалось выследить сливочное масло от подозрительного производителя.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
проверка Россельхознадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фестиваль «Окно в Европу» перенесли на декабрь из-за пандемии
Стали известны сроки открытия кинотеатров в России
Сотрудники Россельхознадзора пропустили в Россию более 30 тонн продукции
В Ивангороде обнаружили остатки разрушенных во времена ВОВ церквей
В Смольном рассказали, как 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в условиях ...
В Яблоневом саду Фрунзенского района зацвели 500 деревьев
У фигуранта дела «банды Колесникова» обнаружили симптомы коронавируса
Полыхающий автопарк на Челиева тушили три часа