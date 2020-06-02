Сотрудники Россельхознадзора пропустили в Россию более 30 тонн продукции

Нарушений не выявлено. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Нарушений не выявлено. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Через пункты пропуска в Россию ввезли более 30 тыс. тонн продукции растительного и животного происхождения.

Так, в период с 30 по 31 мая специалисты в ходе проверки не выявили нарушений. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, за указанный период специалисты провели ветеринарный и фитосанитарный контроль овощей, фруктов, молочной и мясной продукции, рыбы, а также проверили кормовые добавки, крупы, чай, кофе и табачное сырье.

Вся указанная продукция была допущена к реализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что управлению Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям удалось выследить сливочное масло от подозрительного производителя.