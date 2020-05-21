Россельхознадзор выявил, что петербургская компания выпускает сливочное масло неизвестного происхождения

С помощью системы «Меркурий» управлению Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям удалось выследить сливочное масло от подозрительного производителя.

Ведомство заподозрило неладное, когда заметило цепочку нелогичных перемещений по стране 20 тонн сливочного масла «Крестьянское», которое транспортировалось компанией «Молочко Плюс». Согласно ветеринарно-сопроводительным документам, продукция изготавливалась в Белоруссии, однако в Петербурге инспекторы заметили, что у масла меняют срок годности, продлевая его.

Выявились и другие нарушения: например, в качестве контактного номер компании был указан телефон одного из банков Российской Федерации. Компанию в итоге исключили из реестра ФГИС «Меркурий», как недобросовестную.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил экспорт и импорт лошадей в Петербурге и Ленинградской области.