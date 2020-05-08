Россельхознадзор проверил сотню лошадей в Петербурге и области

С начала 2020 года инспекторы Россельхознадзора по региону проконтролировали импорт и экспорт 104 лошадей на пунктах пропуска границы РФ в Петербурге, Ленобласти и Псковской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Петербург и Ленобласти было ввезено пять спортивных лошадей и один пони из Европы, а из России вывезли три спортивные лошади и пони.

А через Псковскую область провезли 40 спортивных, 10 пользовательских и пять племенных лошадей.

В ведомстве рассказали, что при перевозке лошадей через российскую границу необходимо соблюдать ветеринарные требования страны-импортера. При ввозе или вывозе должно быть разрешение Россельхознадзора, действующее в течение года.

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