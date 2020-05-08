Россельхознадзор проверил сотню лошадей в Петербурге и области

Россельхознадзор проверил сотню лошадей в Петербурге и области
Лошадь. Фото: Pixabay

С начала 2020 года инспекторы Россельхознадзора по региону проконтролировали импорт и экспорт 104 лошадей на пунктах пропуска границы РФ в Петербурге, Ленобласти и Псковской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Петербург и Ленобласти было ввезено пять спортивных лошадей и один пони из Европы, а из России вывезли три спортивные лошади и пони.

А через Псковскую область провезли 40 спортивных, 10 пользовательских и пять племенных лошадей.

В ведомстве рассказали, что при перевозке лошадей через российскую границу необходимо соблюдать ветеринарные требования страны-импортера. При ввозе или вывозе должно быть разрешение Россельхознадзора, действующее в течение года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково проверили здоровье 50 кроликов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть лошади новости спб Россельхознадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ростральные колонны протестировали перед Днем Победы
Во Всеволожске дорожники заблокировали подъезд к «Ленте» из-за ...
Россельхознадзор проверил сотню лошадей в Петербурге и области
В Петербурге на коронавирус за сутки проверили более 11 тысяч человек
Под Кировском в садоводстве неизвестный угнал экскаватор-погрузчик за 2,5 ...
Автомастерскую в Кронштадте оштрафовали за свалку
В Ленобласти у 91 человека за сутки выявили коронавирус
Стала известна статистика по заболеваемости коронавирусом в России