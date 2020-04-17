В Пулково проверили здоровье 50 кроликов

В петербургском аэропорту Пулково осмотрели 50 кроликов, которые отправились в Самарскую область на станцию переливания крови.

Как сообщили в gazeta.spb.ru в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области, кроликов досмотрели сотрудники пограничного ветеринарного контрольного пункта пропуска.

Специалисты убедились в том, что животные здоровы и хорошо себя чувствуют, а документы на них правильно составлены. В результате кроликам разрешили отправиться в путь.

Кроликов отправили из Петербурга в Самарскую область в качестве «лабораторных животных» на станцию переливания крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше двух тысяч питомцев проверили в Пулково с начала года. Инспекторы Россельхознадзора проверили более двух тысяч домашних питомцев, которые летали вместе с хозяевами по стране.