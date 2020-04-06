Больше двух тысяч питомцев проверила в Пулково с начала года

За три месяца с начала 2020 года инспекторы Россельхознадзора проверили более двух тысяч домашних питомцев, которые летали вместе с хозяевами по стране, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 6 апреля инспекторы провели ветеринарный контроль йоркширского терьера, направляющегося из Пулково в Архангельск. Специалисты осмотрели внешнее состояние здоровья собаки, а также проверили информацию о ней с помощью микрочипа и присвоенного животному уникального номера.

Результаты проверки показали, что с собакой все хорошо, после чего она полетела в столицу Поморья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ФМБА оценили опасность заражения COVID-19 от домашних животных. Специалист добавил, что «некоторые особо впечатлительные» готовы усыплять домашних любимцев.