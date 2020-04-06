В ФМБА оценили опасность заражения COVID-19 от домашних животных

Заражение коронавирусом от домашних животных невозможно. Соответствующее заявление сделал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

По его словам, «проскочила информация», что собаки и кошки переносят новую инфекцию, ветеринары «хватаются за голову». В эфире программы на канале «Россия 1» специалист добавил, что «некоторые особо впечатлительные» готовы усыплять домашних любимцев.

Никифоров подчеркнул, что кошки не болеют коронавирусом. Он подытожил, что у питомцев есть «свои коронавирусы», которые не передаются людям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о единственном эффективном способе профилактики коронавирусной инфекции. По словам профессора, к настоящему моменту человечество не изобрело ничего эффективнее.