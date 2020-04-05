В Петербурге разъяснили, каким предприятиям разрешено продолжить работу на вынужденных каникулах

По поручению главы Северной столицы Александра Беглова опубликовали разъяснения к постановлению горправительства о мерах по противодействию распространения новой инфекции.

Обо всем стало известно в воскресенье, 5 апреля. Так, продолжить работу в период вынужденных каникул могут жизнеобеспечивающие предприятия. В соответствующий перечень вошли медучреждения, аптеки, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, их производители, а также организации, оказывающие для этого складские и транспортно-логистические услуги.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, продолжат работу также непрерывно действующие предприятия, включая организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения, предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, стройорганизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с COVID-19. Сотрудников должны обеспечить средствами индивидуальной защиты. Такие меры необходимы, так как коронавирус способен передаваться не только воздушно-капельным путем, но и контактным.