Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с COVID-19

Министерство здравоохранения России дало рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.

Работодателям посоветовали обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которым необходимо контактировать с людьми в течение рабочего дня.

Как сообщает РИА Новости, речь идет о продавцах, работниках аптек, сотрудниках полиции, госучреждений и работниках других организаций. Им посоветовали носить маски и перчатки, а также обрабатывать руки антисептиками.

В ведомстве подчеркнули, что указанные меры защиты необходимы, так как новый вирус способен передаваться не только воздушно-капельным путем, но и контактным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о двух случаях заражения коронавирусом в Карелии. Инфекция была выявлена у мужчины и 59-летней жительницы Петрозаводска.