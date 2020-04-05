В Карелии выявили два первых случая заражения COVID-19

В Карелии выявили два первых случая заражения COVID-19
Пациентов госпитализировали в инфекционную больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Карелии зафиксировали два первых случая заражения новым вирусом. Пациентов госпитализировали в инфекционную больницу республики.

Обо всем стало известно сегодня, 5 апреля. Как рассказал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице в соцсети «ВКонтакте», анализы проводились у пяти человек, два случая подтвердились.

В настоящее время инфицированные находятся в инфекционной больнице на лечении. Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице «Вконтакте» заявил, что коронавирусная инфекция была выявлена у мужчины и 59-летней жительницы Петрозаводска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наиболее значимыми и явными симптомами заражения новой инфекцией являются лихорадка, а также температура тела выше 38 градусов.

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