В ВОЗ назвали самые явные симптомы при заражении коронавирусом

В ВОЗ назвали самые явные симптомы при заражении коронавирусом
Заболевшие периодически могут просыпаться посреди ночи. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения определила симптом при заражении коронавирусом.

Как рассказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис, наиболее значимыми и явными симптомами являются лихорадка, а также температура тела выше 38 градусов.

Как сообщили РИА Новости, в интервью Наиле Аскер-заде специалист отметила, что с указанными симптомами связываются порядка 90 процентов зараженных новой инфекцией. Помимо этого, заболевшие периодически могут просыпаться посреди ночи, не понимая, что происходит вокруг.

В России число заражений COVID-19 за сутки составило 658.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безусловным лидером по числу заражений в России является Москва.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ВОЗ коронавирус симптомы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии за сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусом
Утром 8 апреля жители Петербурга стали гораздо лучше соблюдать самоизоляцию
Жителя Карелии судят за серию разбоев на АЗС Петербурга
Лещенко заявил, что Малахов вынудил его нарушить карантин
Под меднаблюдением остаются 180 тысяч россиян из-за коронавирусной инфекции
Петербургскую компанию уличили в сбросе токсичных сточных вод
Расходы россиян за первую нерабочую неделю снизились в два раза
Ограбившие курьера в центре оказались причастны к грабежу доставщика на ...