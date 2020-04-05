В ВОЗ назвали самые явные симптомы при заражении коронавирусом

Заболевшие периодически могут просыпаться посреди ночи. Фото: Pixabay

Заболевшие периодически могут просыпаться посреди ночи. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения определила симптом при заражении коронавирусом.

Как рассказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис, наиболее значимыми и явными симптомами являются лихорадка, а также температура тела выше 38 градусов.

Как сообщили РИА Новости, в интервью Наиле Аскер-заде специалист отметила, что с указанными симптомами связываются порядка 90 процентов зараженных новой инфекцией. Помимо этого, заболевшие периодически могут просыпаться посреди ночи, не понимая, что происходит вокруг.

В России число заражений COVID-19 за сутки составило 658.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безусловным лидером по числу заражений в России является Москва.