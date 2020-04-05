В России число заражений COVID-19 за сутки составило 658

За прошедшие сутки в России диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили у 658 пациентов из 14 регионов страны, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Безусловным лидером по числу заражений в России является Москва, где за сутки зафиксировали 536 новых случаев, и Подмосковье — 45 новых случаев. Всего же в столице 3893 зараженных. При этом общее число зараженных в России составляет 5389.

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус подтвердили у 20 человек. В Нижегородской области — 22, в Ленинградской — 10.

На сегодняшний день из 5389 зараженных в России полностью вылечились 355 человек. Летальным исходом обернулось 44 случая заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля.