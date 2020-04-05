Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля

Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля

Пока что, сообщения о новых пациентах отсутствуют. Вчера, 4 апреля, в городе на Неве выявили 15 новых случаев COVID-19. В Ленобласти зафиксировали 6 случаев.

Всего в Петербурге коронавирус нашли у 171 человека. Одолели болезнь 28 из них. Погибли от осложнений два местных жителя.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что из федерального бюджета городу на борьбу с коронавирусом было выделено 3,5 млрд рублей. Эти средства потратят на оснащение больниц новыми койками. Пока что, в Северной столице оборудовано 2644 места для больных с коронавирусом, столько же коек появится к концу месяца.

Также, в Петербурге при необходимости могут увеличить количество дежурных детских садов. В данный момент их 43. Беглов озвучил, что их может стать 70.

Что касается жителя города, которого не пустили домой из Катара, то он добрался до Минска. Из Пулково он вернулся в Доху, пересел на самолет до Парижа, а оттуда прилетел в столицу Белоруссии.

Кроме этого, адвокаты Петербурга заявили о готовности бесплатно помочь россиянам, застрявшим в Нью-Йорке, которые не смогли вернуться домой из-за отмены международных перелетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулково отменил более 70 рейсов.