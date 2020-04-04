Отправленный обратно в Катар петербуржец полетел в Минск

Житель Петербурга с паспортом гражданина Таджикистана, который застрял в транзитной зоне Пулково, вернувшись из Катара, прибыл обратно в Доху, после чего вылетел в Минск.

Мужчину, вернувшегося из Катара, отправили назад. В Петербурге его не приняли из-за коронавирусных мер и проблем с гражданством.

Между посольствами России и Таджикистана в Катаре было заключено специальное соглашение о прибытии в Россию, но о договоренности в Пулково не знали. В итоге его вернули в Доху.

После 12 часов ожидания его снова посадили на рейс до Катара. К его удивлению после приземления члены экипажа катарских авиалиний подарили ему конверт с деньгами. Об этом он рассказал в Instagram. Из Дохи молодой человек смог полететь в Париж, чтобы оттуда отправиться в Минск, потому что, по его словам, это единственное место, где он мог бы пожить какое-то время.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

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