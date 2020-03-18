Ростуризм рассказал, сколько туристов находятся за границей

Туристов просят заявить о себе в консульства и посольства. Фото: pixabay.com

Туристов просят заявить о себе в консульства и посольства. Фото: pixabay.com

На данный момент насчитали более ста тысячи россиян.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем сообщает пресс-служба Ростуризма. Сейчас за границей находятся около сотни тысяч россиян. Большинство из них – в Турции, странах Карибского бассейна и Юго-восточной Азии. Ведомство просит их обратиться в консульство и посольства МИД России.

Отмечается, что вопрос о возращении на родину будет решаться в индивидуальном порядке. Сейчас некоторые европейские страны ввели ограничения на передвижения в связи с распространением коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, сколько еды туалетной бумаги потребуется на срок карантина. В среднем, за две недели мужчина расходует 1,5 рулона туалетной бумаги, женщина — немногим больше, 2 рулона