Стало известно, сколько еды туалетной бумаги потребуется на срок карантина

Свежих фруктов, по мнению отечественного Минздрава, должно хватить 3,9 кг (из которых 1,9 кг - яблоки). Фото: pixabay.com

Свежих фруктов, по мнению отечественного Минздрава, должно хватить 3,9 кг (из которых 1,9 кг - яблоки). Фото: pixabay.com

Эксперты Массачусетского технологического института, с учетом европейского опыта, подсчитали, какой запас провизии понадобится для длительного карантина.

В среднем, за две недели мужчина расходует 1,5 рулона туалетной бумаги, женщина — немногим больше, 2 рулона. Таким образом, на время карантина паре вполне хватит шести-семи единиц жизненно важного товара. По данным МЧС России, человек выпивает в день от 2,5 до 5 литров воды. Соответственно на время самоизоляции следует иметь как минимум 35 литров жидкости.

Кроме того, на две недели «безвыходного» положения семье потребуется около 6,5 килограмм хлеба и по полкило гречки и макароны. Также для комфортного карантина хватит 2,1 килограммов мясных консервов. А вот сахара потребуется многовато — по подсчетам, чуть больше кило.

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