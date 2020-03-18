Стало известно, сколько еды туалетной бумаги потребуется на срок карантина

Стало известно, сколько еды туалетной бумаги потребуется на срок карантина
Свежих фруктов, по мнению отечественного Минздрава, должно хватить 3,9 кг (из которых 1,9 кг - яблоки). Фото: pixabay.com

Эксперты Массачусетского технологического института, с учетом европейского опыта, подсчитали, какой запас провизии понадобится для длительного карантина.

В среднем, за две недели мужчина расходует 1,5 рулона туалетной бумаги, женщина — немногим больше, 2 рулона. Таким образом, на время карантина паре вполне хватит шести-семи единиц жизненно важного товара. По данным МЧС России, человек выпивает в день от 2,5 до 5 литров воды. Соответственно на время самоизоляции следует иметь как минимум 35 литров жидкости.

Кроме того, на две недели «безвыходного» положения семье потребуется около 6,5 килограмм хлеба и по полкило гречки и макароны. Также для комфортного карантина хватит 2,1 килограммов мясных консервов. А вот сахара потребуется многовато — по подсчетам, чуть больше кило.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой фильм признан самым популярным для просмотра на карантине.

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