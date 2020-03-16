Эксперты выяснили, какой фильм смотрят на карантине

Эксперты выяснили, какой фильм смотрят на карантине
Люди смотрят фильм о выдуманной болезни. Фото: pixabay.com

Чаще всего онлайн смотрят драму «Заражение», выпущенную в 2011 году.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщает Independent. Чаще всего, пишут журналисты, люди смотрят «Заражение», рассказывающую о вымышленном заболевании, которое убило по всему миру 26 миллионов человек. Компания, выпустившая драму, уверяет, что ленту смотрят даже чаще фильмов о Гарри Поттере, а ведь еще пару месяцев назад он занимал 270-е место среди популярных фильмов.

Режиссеры «Заражения» заявили, что тоже пересмотрели фильм в связи с распространением коронавируса. Напоминаем, что тем временем в России заболевших почти сто человек. Гражданам советуют поменьше выходить из дома, как можно чаще мыть руки и беречь иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Кинопоиск» выпустит собственные фильмы и сериалы.

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