«Кинопоиск» выпустит собственные фильмы и сериалы

Премьеры будут выходить на «Кинопоиск HD» с марта по сентябрь.

Начало выпуска новинок назначено на 26 марта. Сначала публике сервиса представят комедийные сериалы. «Проект «Анна Николаевна» с Зоей Бербер расскажет о роботе-андроиде, который в провинциальной глубинке станет полицейским. В сериале покажут как андроид постепенно будет очеловечиваться. Помимо Бербер, в ролях задействованы Сергей Гармаш и Ирина Розанова. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Далее выйдет сериал «Последний министр» с элементом сатиры, где в главной роли предстанет Ян Цапник. Высмеиваться в сериале будет государственное управление. Цапник сыграет депутата, который тщетно будет пытаться изменить жизнь людей своими идеями.

Также, в скором времени выйдет триллер «Водоворот», где в главной роли будет задействован Владимир Вдовиченков, и сериал «Беспринципные», снятый по рассказам Александра Цыпкина.

О реалиях современной журналистики поведает драма «Кликбейт», снятая Романов Волобуевым. В ролях известные актеры — Евгений Стычкин, Юлия Снигирь и Екатерина Вилкова.

Помимо этого, выйдет еще масса интересных премьер, который точно смогут найти своего зрителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьера сериала «Шерлок в России» состоится уже этой осенью.