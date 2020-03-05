Премьера сериала «Шерлок в России» состоится уже этой осенью

Премьера сериала &#171;Шерлок в России&#187; состоится уже этой осенью
Русский Шерлок Холмс. Фото: Iтnsagram актера

Главные роли в нем исполнили Максим Матвеев и Константин Богомолов. Премьеру представят на платформе START.

Роль мастера дедукции сыграл Матвеев, а Богомолов же исполнил роль обер-полицмейстера.

Согласно заявленному сюжету, Холмс будет расследовать дело Джека Потрошителя, который промышляет в Лондоне убийством женщин. После схватки, в которой достается товарищу Шерлока — доктору Ватсону, Холмс узнает, что убийца сбежал в Российскую империю. Само действие происходит во время царствования Александра третьего. В России Холмс снимет комнату у доктора Карцева и уже вместе с ним будет заниматься разгадкой запутанных дел и поимкой преступников, хоть им постоянно будут мешать местные полицейские. Об этом сообщает ТАСС.

Сериал — оригинальная идея компании продюсера Александра Цекало и развивающего видеосервиса START.

По словам режиссера сериала Нурбека Эгена, в производстве не было упора на произведения Артура Конан Дойля. Это лишь своя фантазия о мире великого сыщика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что муж Елизаветы Боярской станет Шерлоком Холмсом в новом сериале.

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Премьера сериала «Шерлок в России» состоится уже этой осенью
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