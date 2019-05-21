Муж Елизаветы Боярской станет Шерлоком Холмсом в новом сериале

Актер Максим Матвеев, муж Елизаветы Боярской, снимется в главной роли в новом сериале «Шерлок Холмс в России».

В социальной сети Инстаграм появилась фотография тарелки с названием сериала, а также главными действующими актерами.

Известно, что по сценарию, Матвеев будет играть приезжего в Россию Шерлока Холмса, которому предстоит найти здесь с помощью метода дедукции лондонского маньяка – Джека Потрошителя.

Отметим, что новый сериал «Шерлок Холмс в России» не будет особо перекликаться с произведением известного автора Артура Конана-Дойля. Также известно, что сериал о лондонском сыщике будет сниматься в Петербурге.

Сообщается, что данный телесериал будет включать в себя три части из восьми серий.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета.