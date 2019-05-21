Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета

Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета по культуре Константин Сухенко отметил, что авторитет Ларисы Луппиан может помочь в профессиональном смысле, то есть поспособствует привлечению к работе востребованных режиссеров.

Нового худрука представят коллективу театра уже в ближайшее время.

Лариса Луппиан закончила ЛГИТМиК, затем была принята в труппу Театра имени Ленсовета. В 1984 году ей присолили звание заслуженной артистки Российской Федерации, а через 15 лет она получила звание народной артистки России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что директора петербургской школы наградили орденом Восходящего солнца.