Директора петербургской школы наградили орденом Восходящего солнца

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Правительство Японии удостоило ордена Восходящего солнца четвертой степени директора петербургской школы №83 с углубленным изучением японского и английского языков Наталию Полякову. Об этом сообщает «ТАСС».

В список награжденных почетным отличительным знаком вошли шестеро россиян. Среди них гендиректор российского Большого театра Владимир Урин, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, экс-мэр Хабаровска Александра Соколова, ведущий научный сотрудник и хранитель коллекции восточной графики музея имени Пушкина Айнура Юсупова, а также председатель «Общества дружбы Сахалин — Япония» Галина Зра-Жаева.

Почетный орден Восходящего солнца в Японии вручают с 1875 года. Первым россиянином, представленным к получению почетного отличительного знака в 1881 году, стал инженер-механик императорского флота Иван Зарубин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Герелло и Городницкий удостоены ордена Дружбы.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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Директора петербургской школы наградили орденом Восходящего солнца
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