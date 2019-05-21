Директора петербургской школы наградили орденом Восходящего солнца

Правительство Японии удостоило ордена Восходящего солнца четвертой степени директора петербургской школы №83 с углубленным изучением японского и английского языков Наталию Полякову. Об этом сообщает «ТАСС».

В список награжденных почетным отличительным знаком вошли шестеро россиян. Среди них гендиректор российского Большого театра Владимир Урин, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, экс-мэр Хабаровска Александра Соколова, ведущий научный сотрудник и хранитель коллекции восточной графики музея имени Пушкина Айнура Юсупова, а также председатель «Общества дружбы Сахалин — Япония» Галина Зра-Жаева.

Почетный орден Восходящего солнца в Японии вручают с 1875 года. Первым россиянином, представленным к получению почетного отличительного знака в 1881 году, стал инженер-механик императорского флота Иван Зарубин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Герелло и Городницкий удостоены ордена Дружбы.