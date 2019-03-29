Герелло и Городницкий удостоены ордена Дружбы

Сегодня, 29 марта, на официальном портале правовой информации был опубликован документ о присвоении ордена Дружбы и ордена Александра Невского именитым личностям.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы известного советского и российского оперного певца, солиста Мариинского театра Василия Герелло. Кроме того, таким же орденом был награжден советский и российский поэт Александр Городницкий.

Медалью 2-й степени ордена «За заслуги перед Отечеством» был награжден российский актёр театра и кино Андрей Федорцов. Такую же медаль получил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Вице-губернатор Владимир Кириллов был удостоен орденом Александра Невского. К награде была добавлена подпись: «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге начнётся реставрация памятников деревянного зодчества.