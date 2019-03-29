В Петербурге начнётся реставрация памятников деревянного зодчества

Состоялось заседание Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.

На заседании временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что необходимо проводить работу по сохранению культурного наследия города.

По данным КГИОП на территории города расположен 271 объект, который является памятникам деревянного зодчества. Из них 109 находятся в частной собственности, 67 – в городской, 54 – в федеральной. Ещё 4 объекта имеют смешанную форму собственности. У остальных 37 форма собственности не установлена.

Архитектурное бюро «Студия 44» разработало Концепцию сохранения памятников деревянной архитектуры. В документе учитывается историко-культурная ценность объектов и их состояние на сегодняшний день. Также даны рекомендации по их восстановлению.

Документ обсуждали на заседании. Беглов отметил, что программа «Памятник архитектуры в аренду за 1 рубль за 1 кв. метр» нуждается в рекламе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный выделит деньги на благоустройство трех парков и 14 скверов.