Смольный выделит деньги на благоустройство трех парков и 14 скверов

Муринский парк будет готов уже к августу 2019 года. Фото: vk.com

Муринский парк будет готов уже к августу 2019 года. Фото: vk.com

В ближайшее время приведут в порядок Муринский парк, на который готовы потратить 40 млн рублей.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Сейчас администрация Санкт-Петербурга занимается поиском подрядчиков, которые смогли бы осуществить задуманное. Всего на благоустройство зеленых зон уйдет около 230 миллионов рублей – эта информация появилась на сайте госзакупок.

Так, Пионерский парк, который находится в Калининском районе, требуется в ремонте. Там необходимо исправить газон, а также построить детские комплексы. На эти и другие цели выделят примерно 20 миллионов рублей. Что касается Муринского парка, то там посадят зелень и установят садово-парковые диваны.

Помимо этих объектов обустроят еще несколько: Ладожский парк, скверы Кирова и Верний, сад Крупской и некоторые другие.

Смольный отмечает, что все парки и скверы должны быть готовы к концу лета 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы просят оставить в покое сквер на Савушкина.