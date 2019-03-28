Петербуржцы просят оставить в покое сквер на Савушкина

Там хотят построить деловой комплекс «Астана», включающий в себя гостиницу, магазины и офисы.

Обращение местных жителей появилось в социальной сети «Вконтакте» сегодня, 28 марта. Горожане просят врио губернатора вмешаться в происходящее и помочь им отстоять территорию. Это – уже не первый раз, когда активисты пытаются отстоять сквер.

В посте сказано, что деловой комплекс довольно часто упоминался в негативном ключе, что скажется на его имидже в будущем. Также петербуржцы напомнили, что теперь город Астана носит другое название – Нур-Султан. Если застройщик назовет так проект, значит «негативный информационный фон будет связан с именем человека, признанного в Казахстане лидером нации».

Напоминаем, что раньше сквер на улице Савушкина входил в перечень ЗНОП, с 28 марта его решили из него убрать. Беглова просят пересмотреть решение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сквер на Канонерском острове оставили в покое и не будут застраивать.