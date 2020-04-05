Количество дежурных детских садов в Петербурге могут увеличить

Количество дежурных детских садов в Петербурге могут увеличить
В каждой дежурной группе вместимость составляет максимум 12 человек. Фото: gov.spb.ru

В данный момент, в нерабочий дни продолжают функционировать 43 детских сада в различных районах города.

Проверить работу учреждений в период «длинных выходных» решил губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города в субботу, 4 апреля, посетил детский сад 2 в Петроградском районе. В учреждениях соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Каждые два часа проводится дезинфекция. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В результате проверки, Комитету по образованию Беглов дал на рассмотрение возможность увеличения количества дежурных групп до 70.

Напомним, дежурные детские сады работают в городе для детей тех граждан, которые обязаны продолжать выполнение своих рабочих обязанностей в период нерабочих дней, которые недавно продлили до конца апреля. В связи с этим, Беглов попросил Комитет по образованию также позаботиться и о школьниках, чьи родители должны продолжать работу. Для них могут открыться интернаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге детские сады продолжат работать на время карантина.

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