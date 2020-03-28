В Петербурге детские сады продолжат работать на время карантина

В Петербурге детские сады продолжат работать на время карантина
Сколько дети проведут на карантине, неизвестно. Фото: pixabay.com

В Петербурге в детских садах организуют группы до 12 детей на время выходной недели. Соответствующее постановление подписал петербургский губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в Смольном, в период с 30 марта по 3 апреля и позже свою работу продолжат лишь некоторые дошкольные образовательные учреждения. Они будут функционировать несмотря на указ президента о нерабочей неделе.

Детсады будут набирать группы максимум по 12 детей, родители которых вынуждены работать в действующих предприятиях, аптеках, медучреждениях, а также в продуктовых магазинах и магазинах с товарами первой необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» в Петербурге изменила режим работы. Изменения будут действовать в период с 30 марта по 1 апреля.

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