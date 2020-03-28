«Почта России» в Петербурге изменила режим работы

&#171;Почта России&#187; в Петербурге изменила режим работы
"Почта России". Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербургски отделения «Почты России» переходят на новый режим работы. Изменения будут действовать в период с 30 марта по 1 апреля.

Как сообщает Neva Today, большинство отделений приостановят работу на это время. Однако возможность получить письма, посылки и пенсии останется.

В понедельник, вторник и среду будет работать только отделение в доме №87/2 на Невском проспекте. Почтальоны продолжат работать в обычном режиме, а всю корреспонденцию, пенсии и соцвыплаты разнесут службы доставки. Они же смогут принять коммунальные платежи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов призвал жителей Петербурга самоизолироваться на следующую неделю. Беглов подчеркнул, что единственный действенный способ остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции — это изоляция.

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