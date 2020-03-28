Беглов призвал жителей Петербурга самоизолироваться на следующую неделю

В случае нарушения карантинного режима предусмотрена ответственность, в том числе - уголовная. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В случае нарушения карантинного режима предусмотрена ответственность, в том числе - уголовная. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой не нарушать самоизоляционный режим в течение следующей, карантинной недели.

Градоначальник также напомнил о строгих мерах, которые предпринимаются по отношению к нарушителям карантина. В пятницу, 27 марта, слова главы Петербурга процитировала пресс-служба городской администрации. Беглов подчеркнул, что единственный действенный способ остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции — это изоляция.

Губернатор напомнил, что каждый житель города ответственен не только за себя, но и за здоровье окружающих, особенно — стариков и детей. » Аргументы против режима самоизоляции могут приводить только безответственные и циничные люди», — считает Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, по мнению специалистов, Россия еще не достигла пика в борьбе с COVID-19.