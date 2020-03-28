Эксперт: Пик коронавируса в России еще не прошел

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что пик коронавируса в России не прошел. По его словам, число заболевших COVID-19 возможно будет расти.

«Пик мы еще не прошли. Есть риски, что те люди, которые вернутся из-за границы, привезут инфекцию. Нельзя сказать, что сейчас начнется спад. Надо наблюдать, мы должны следить за этой ситуацией», — рассказал эксперт.

При этом он отметил, что любая инфекция имеет пределы, циклы и на каком-то этапе заканчивается.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 597 262 человека. Скончались 27 365, при этом 133 363 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1036 человек. При этом 45 вылечились, четверо погибли.

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