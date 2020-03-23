Россиянам рассказали, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Отсрочку платежей можно получить по ипотечному кредиту на полгода. Фото: pixabay

Отсрочку платежей можно получить по ипотечному кредиту на полгода. Фото: pixabay

Некоторые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.

Юрист Екатерина Духина рассказала в интервью радио Sputnik, что обычно данная ситуация не затрагивает обязанности людей, у которых есть кредит. По ее словам, распространение коронавируса не избавляет россиян от кредитных обязательств.

Однако, по мнению юриста, из-за пандемии заемщики все же могут получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на полгода. Эта возможность предоставлена законом об «ипотечных каникулах» от 31 июля 2019 года.

Для этого заемщику необходимо доказать, что из-за коронавируса ухудшилось его материальное состояние. На этом основании россиянин может подать заявление в банк, ссылаясь на это обстоятельство.

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